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ماكرون: لقاح أسترازينيكا ليس فعالًا لمن تجاوز الـ 65

ماكرون: لقاح أسترازينيكا ليس فعالًا لمن تجاوز الـ 65
http://almnatiq.net/?p=945010
المناطق - وكالات

أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أن لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا المستجد، غير فعّال تقريبًا لمن تجاوزت أعمارهم 65 عاما.

ولفت ماكرون إلى أن “المعلومات قليلة للغاية” عن اللقاح الذي طورته الشركة البريطانية-السويدية بالاشتراك مع جامعة أكسفورد.

كما انتقد ماكرون استراتيجية بريطانيا في التطعيم القائمة على إطالة المدة بين أول وثاني جرعة بهدف تحصين أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وأخّر مسؤولو الصحة في بريطانيا الجرعات الثانية لمدة تصل إلى 12 أسبوعا في مسعى لتسريع عملية إطلاق اللقاحات.

وأثارت أسترازينيكا غضب الاتحاد الأوروبي بعدما حذّرت من أنها لن تتمكن من إيصال أكثر من جزء من الجرعات التي كان التكتل ينتظرها فور إقرار اللقاح.

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