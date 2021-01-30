ميدان الفروسية بالأحساء يطلق سباقه الـ 15

ميدان الفروسية بالأحساء يطلق سباقه الـ 15

أبرز المواد
البرلمان الأفريقي يطالب بانسحاب كل الأجانب من ليبيا

البرلمان الأفريقي يطالب بانسحاب كل الأجانب من ليبيا

أبرز المواد
الشباب يمزق شباك أبها بثلاثية ويعتلي صدارة الدوري

الشباب يمزق شباك أبها بثلاثية ويعتلي صدارة الدوري

أبرز المواد
المياه الوطنية تدعو عملاءها إلى تصفية المستحقات قبل نقل ملكية العقار

المياه الوطنية تدعو عملاءها إلى تصفية المستحقات قبل نقل ملكية العقار

أبرز المواد

الشباب يمزق شباك أبها بثلاثية ويعتلي صدارة الدوري

الشباب يمزق شباك أبها بثلاثية ويعتلي صدارة الدوري
http://almnatiq.net/?p=945018
المناطق - الرياض

تمكن “الشباب” من التغلب على مضيفه أبها بنتيجة 3- 2، ضمن مباريات الجولة 16، اليوم السبت، ليتصدر بذلك ترتيب فِرَق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم “مؤقتًا”.

ورفع “الشباب” رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا، بفارق نقطتين عن الهلال؛ بينما تَوَقّف رصيد أبها عند النقطة 21 في المركز الثامن.

وافتتح “الشباب” النتيجة عن طريق إيجور، في الدقيقة 54، بعد استغلاله عرضية بانيجا.

وأضاف جوانكا الهدف الثاني للشباب، في الدقيقة 57، وسجل “أبها” هدفه الأول عن طريق سعد بقير، في الدقيقة 62.

وقبل أن يحقق أبها التعادل، عاد الشباب للتقدم من جديد عن طريق سيبا في الشباك، محرزًا الهدف الثالث في الدقيقة 69. ولم يستسلم أصحاب الأرض ليسجل صالح العمري الهدف الثاني لفريقه بعد تسديدة مباغتة وخادعة للحارس زيد البواردي، في الدقيقة 71.

روابط ذات صلة

ميدان الفروسية بالأحساء يطلق سباقه الـ 15

ميدان الفروسية بالأحساء يطلق سباقه الـ 15
البرلمان الأفريقي يطالب بانسحاب كل الأجانب من ليبيا

البرلمان الأفريقي يطالب بانسحاب كل الأجانب من ليبيا
المياه الوطنية تدعو عملاءها إلى تصفية المستحقات قبل نقل ملكية العقار

المياه الوطنية تدعو عملاءها إلى تصفية المستحقات قبل نقل ملكية العقار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*