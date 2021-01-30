البرلمان الأفريقي يطالب بانسحاب كل الأجانب من ليبيا

البرلمان الأفريقي يطالب بانسحاب كل الأجانب من ليبيا

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البرلمان الأفريقي يطالب بانسحاب كل الأجانب من ليبيا

البرلمان الأفريقي يطالب بانسحاب كل الأجانب من ليبيا
http://almnatiq.net/?p=945026
المناطق - واس

طالب المستشار السياسي للبرلمان الأفريقي مصطفى الجندي المجتمع الدولي بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة بالإسراع في تنفيذ مبادرة ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى مغادرة كل الأجانب من الأراضي الليبية.
وأكد مصطفى الجندي في بيان أصدره اليوم أن دعم ومساندة العالم كله لهذه الدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة هو السبيل الوحيد والحقيقي لعودة الاستقرار والأمن داخل ليبيا، منوها بتأكيد المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفانى وليامز في كلمة لها باجتماع مجلس الأمن بأن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا -الذي وُقّع في جنيف في أكتوبر الماضي- لا يزال صامدا .
كما رحب المسؤول الأفريقي باتفاق أعضاء اللجنة الدستورية الليبية في مدينة الغردقة بالتوجه للاستفتاء على مشروع الدستور الذي عدّه الحل الأمثل لحسم الجدل القانوني حول المسار الدستوري تمهيدا لإجراء الانتخابات المطلوبة والمقررة بنهاية هذا العام .

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