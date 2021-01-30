ميدان الفروسية بالأحساء يطلق سباقه الـ 15

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أقام ميدان فروسية الأحساء اليوم السباق الخامس عشر للموسم الحالي 1442 هـ بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع .

وتكوّن السباق من ثمانية أشواط، مسافة كل من الشوطين الأولين 1600 متر، بينما مسافة الشوط الثالث إلى الخامس 1400 متر، ومسافة الشوط السادس 1200 متر، ومسافة الشوطين الأخيرين 2400 متر.

وجاءت نتائج الأشواط كما يلي : الشوط الأول مفتوح الدرجات مواليد 2018 فاز بالمركز الأول الفرس (الشرفاء) للمالك: ظافر الدوسري، وفي الشوط الثاني حصن إنتاج السعودية لجميع الدرجات مواليد 2017 فاز بالمركز الأول الجواد (تدي) للمالك: هاني الحسن، وجاء في الشوط الثالث إنتاج السعودية من ( 0-2 ) سباق مواليد 2018 وحصل على المركز الأول الجواد (عز العناية) للمالك: أحمد الضاعن، فيما جاء الشوط الرابع مفتوح الدرجات عمر +5 وفاز بكأس الشوط الرابع للحفل الخامس عشر بدعم نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض الجواد (نكال) للمالك: عبدالرحمن الخراع.

وأما نتائج شوط الكأس الخامس مفتوح الدرجات أفراس مواليد 2017 فحقق المركز الأول الفرس (دانة الشيب) ‏للمالك : حسن البراهيم ، وفي الشوط السادس للخيل العربية الجزيرية مواليد 2018 فقد حقق المركز الأول (عز سيالة) ‏للمالك: عبدالرحمن البراهيم ، وفي الشوط السابع للخيل التي ربحت من ( 1-3 ) عمر +5 فقد كسب الجواد (جزاع الوعر) ‏للمالك : عبدالله العامر.

فيما جاءت نتيجة الشوط الثامن للخيل التي لم تربح عمر +5 سنوات من نصيب الجواد (بن سامي) للمالك: ناصر البراهيم .