نائب أمير جازان يعزي في وفاة الدكتور الشعبي والشيخ المالكي

المناطق - جازان - فضه عطيف:



قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص تعازيه في وفاة الدكتور علي بن عيسى الشعبي – رحمه الله – رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان، والشيخ سليمان بن سالم السلمي المالكي – رحمه الله – شيخ شمل آل سلمى بمحافظة الداير.

ودعا سموه الله -عز وجل-، أن يتغمد الفقيدين بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، منوهاً بما قدمه الفقيدين، خلال مسيرتهما الحافلة من أعمال جليلة بالمنطقة، ومساهمته بخدمة الوطن والمجتمع.



فيما أعرب أبناء وذوو الفقيدين الشعبي والمالكي، عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير المنطقة، على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.