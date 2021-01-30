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مدني جازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون قرب مستشفى الحرث العام دون إصابات

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مدني جازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون قرب مستشفى الحرث العام دون إصابات

مدني جازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون قرب مستشفى الحرث العام دون إصابات
http://almnatiq.net/?p=945069
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري تم إطلاقه من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان، وبمباشرة جهات الاختصاص البلاغ في الموقع، تبين أنه مقذوف عسكري من نوع كاتيوشا، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه في عدة مواقع مختلفة، ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار – ولله الحمد -، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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