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أمير جازان يعزي في وفاة الدكتور علي الشعبي

أمير جازان يعزي في وفاة الدكتور علي الشعبي
http://almnatiq.net/?p=945074
المناطق - جازان – فضه عطيف:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته في فاة الدكتور علي بن عيسى الشعبي -رحمه الله- رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان، وذلك إثر معاناة مع المرض.

وسأل سموه الله -عز وجل-، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهاً بما قدمه الفقيد الدكتور الشعبي ، خلال مسيرته العلمية والعملية الحافلة بمنطقة جازان ومساهمته ضمن رواد العمل الاجتماعي والتنموي بمحافظة الدرب وخدمة الوطن من خلال تقلده عددا من المناصب والمهام والأعمال ومشاركته بمختلف الأنشطة والبرامج التي تخدم المجتمع والمنطقة.

فيما أعرب أبناء وذوو أسرة الدكتور الشعبي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

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