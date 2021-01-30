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منتخبنا الوطني تحت الـ 20 عامًا يفتتح تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في جدة

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منتخبنا الوطني تحت الـ 20 عامًا يفتتح تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في جدة

منتخبنا الوطني تحت الـ 20 عامًا يفتتح تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في جدة
http://almnatiq.net/?p=945088
المناطق - واس

افتتح منتخبنا الوطني (تحت 20 عامًا)، اليوم, تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من خطة الإعداد لكأس أمم آسيا (تحت 20 عامًا) 2023.
وأجرى “المنتخب” اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، التي بدأت بتطبيق اللاعبين لتمرين الاستحواذ على الكرة، ليعقبها مناورة على نصف مساحة الملعب.
ويواصل المنتخب غدًا الأحد تدريباته بحصة مسائية، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
يذكر، أن هذا التجمّع يعد الثاني ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استشكافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا للكأس القارية تحت 20 عامًا 2023.

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