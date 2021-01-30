نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى النسخة الـ 56 لكأسي الملك للفروسية

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم بطولة “كأسي خادم الحرمين الشريفين”، في نسختها السادسة والخمسين، بشوط مخصص لخيل الإنتاج المحلي وشوط مفتوح الدرجات وهدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين.

ولدى وصول سمو أمير منطقة الرياض ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز و أمين عام هيئة الفروسية الأستاذ عادل المزروع.

وبعد أن أخذ سموه مكانه في الحفل عزف السلام الملكي ثم بدأ السباق.

وعقب نهاية الشوط التاسع سلم سمو أمير منطقة الرياض هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين ، حيث فاز بالمركز الأول الجواد “موضون ” لإسطبل ذيب المراقيب ، وجاء الثلاثة الأوائل الخيالة محمد سليمان وأحمد الطيار ونواف العنزي.

كما سلم سموه عقب نهاية الشوط العاشر كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج المحلي لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد “البذالي ” لإسطبل الأمير فيصل بن خالد.

وعقب نهاية الشوط الحادي عشر الذي فاز فيه الجواد ” دريفو ” لإسطبل سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز سلّم الأمير فيصل بن بندر كأس خادم الحرمين الشريفين لشوط مفتوح الدرجات لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

وفي ختام الحفل عبر الأمير فيصل بن بندر عن سعادته بالمشاركة اليوم وقال: ” أتشرف بتكليف سيدي خادم الحرمين الشريفين لي بأن أنوب عنه -حفظه الله- بتسليم الكأسين وبنفس الوقت سعيد أيضاً بمشاهدة خيالة سعوديين على مستوى راقٍ وأهنئهم على هذا المستوى وأشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على هذا الدعم اللّا متناهٍ للفروسية بهذا الميدان العريق الذي يحمل اسم المؤسس ” .

وأضاف سموه ؛ حقيقةً هذه البلاد -ولله الحمد- تحظى بهذه العناية وهذا الاهتمام من القيادة الحكيمة التي فعلاً تجعل من الإنسان هو الأساس لكل بناء فإستراتيجية المملكة تنطلق من هذا المنطلق ونحن استمعنا إلى سمو ولي العهد قبل يومين في حديثه عن إستراتيجية الرياض التي تعد من أعلى الإستراتيجيات بالعالم وما ذكره سموه عن الرياض يعد فخر واعتزاز لأبناء الرياض الذين يسعدون دائماً لأن يكونوا خير أداةٍ لخير وطن وجميعنا نرفع الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على هذه الإستراتيجية الجديدة ونتمنى أن نوفق بأن ننفذها على أعلى مستوى بإذن الله”.

وتابع سموه قائلاً ” أنا أشاهد فعلاً ميدان عالمي كل ليلة يتحفنا بنوعية جديدة من السباقات وبتواصل مستمر مع السباقات العالمية فبلا شك هذا العطاء و هذا التفوق الذي يحصل عليه هذا النادي وهذا الميدان هو بجهود واجتهاد أخي سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية الذي فعلاً يؤدي دوره على أعلى مستوى وذهب بها لأعلى مستوياتها وباسم الجميع أشكره وأتمنى له التوفيق وأن يتحفنا دائماً بعطاءات جديدة وبلقاءات جديدة كلها تنم عن حسن التنسيق والتوجه وأشكره باسم الجميع وأتمنى التوفيق لوطننا في كل المجالات”.