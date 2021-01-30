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“التعاون الإسلامي” تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه المملكة

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“التعاون الإسلامي” تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه المملكة

“التعاون الإسلامي” تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=945094

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وجدد الدكتور العثيمين تأكيده على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، لافتاً الانتباه إلى إدانة المنظمة الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

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