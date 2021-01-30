١٤٦ شخصًا يقلعون عن التدخين في معرض كفى

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أعلن ١٤٦ شخصاً إقلاعهم عن التدخين، وبدؤوا في تلقي العلاج وذلك بعد زيارتهم معرض جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف التثقيفي العلاجي الذي أقيم بقاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية و العسكرية.



وافتتح المعرض الذي اختتم فعالياته يوم أمس، قائد القاعدة اللواء الطيار الركن محمد بن عبدالله الشهراني صباح يوم الأحد الماضي، واستمر لأسبوع على فترتين (صباحية-مسائية) تم خلالها تفعيل مبادرة (آمن) صباحاً و مبادرة (نقي) بحديقة النخيل مساءً، واستهدف خلال الفترتين ضباط و أفراد القاعدة و منسوبي قسم التدريب، ومنسوبي الإسكان و عائلاتهم.

وفي ختام المعرض والذي استفاد منه مايزيد عن ١٢٠٠ مستفيد، جرى تكريم كفى الطائف والجهات المشاركة.