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ليبيا.. إعلان قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء

ليبيا.. إعلان قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء
http://almnatiq.net/?p=945112
المناطق - وكالات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي والبالغ عددهم 24 مرشحاً، و 21 مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء.
وأعربت البعثة في بيان صحفي عن تقديرها العميق لجهود لجنة التدقيق للنظر في طلبات المرشحين والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس بتوافق الآراء.
وأشارت البعثة، إلى أن جميع المرشحين تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021م.
وأكدت البعثة أنه يتعين على المرشحين من السلطات العسكرية أو القضائية الامتثال الكامل للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.

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