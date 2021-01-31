ثلاثية رائعة تمنح السوبر للنصر.. الكأس ذهب لمن يستحقه.. جمهور الشمس يحتفون بالمدرب.. والهلال حاضر غائب

المناطق.. إسلام داوود

بثلاثة أهداف نظيفة، فاز فريق النصر بلقب كأس السوبر السعودي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي باستحواذ وهيمنة على معظم مجريات المباراة وخاصة في الشوط الثاني منها، وترجمتها ثلاثة أهداف في مرمى الهلال.

وشهدت المباراة فرصا متنوعة لكلا الفريقين، قبل أن يتسيد النصر مجريات الشوط الثاني ويحرز أهدافه الثلاثة، باستاد الملك فهد الدولي.

وتوَّج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، فريق نادي النصر بالكأس، بعد الفوز وهنأ سموه مجلس إدارة نادي النصر وأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين بهذا الإنجاز، متمنيًا لنادي الهلال حظًا أوفر في المنافسات المقبلة

مجريات المباراة:

جاءت المباراة بين النصر والهلال، مثيرة وشهدت العديد من الفرص المحققة للفريقين خاصة في الشوط الأول، وألغى الحكم هدفا للهلال في الشوط الأول كما ألغى ضربة جزاء للفريق بعد احتسابها عقب عودته لتقنية الفيديو (الفار).

وفرض النصر هيمنته على مجريات اللعب في الشوط الثاني وتمكن من حسم الفوز بثلاثة أهداف، حيث افتتح التسجيل البرازيلي بيتروس نجم النصر، الذي سدد كرة قوية برأسه في الدقيقة 62 تصدى لها عبدالله المعيوف، حارس الهلال، لكن بعد أن تجاوزت خط المرمى بكامل محيطها، ليتم احتسابها هدفا أول في اللقاء.

ويعد هذا هو الهدف الأول الذي يسجله بيتروس في شباك الهلال، بعدما خاض 6 مباريات سابقة مع النصر ضد “الزعيم”، لم يحرز فيها أهداف.

وعاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم النصر، للتسجيل بعد 54 يوما من الغياب، وذلك بإحرازه هدفا ضد الغريم الهلال.

وكان آخر هدف سجله حمدالله قبل مواجهة الهلال، جاء في التعادل النصر 2-2 مع الاتفاق، في الجولة السابعة من الدوري يوم 7 ديسمبر الماضي، قبل 54 يوما، وكان أيضا هدفه الأول في الموسم.

وأحرز سامي خليل ثالث أهداف المباراة في الدقيقة 92، وحصد النصر بذلك لقبه الثاني في البطولة ليعادل إنجاز الهلال الذي أحرز اللقب مرتين من قبل في عامي 2015 و2018

فرحة نصراوية:

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفرحة واحتفالات جماهير النصر بالفوز الكبير الذي حققوه على الغريم التقليدي، وأثنى مشجعو العالمي، على أداء لاعبيهم، الذين نجحوا في استغلال الفرص التي أتيحت لهم وترجموها إلى 3 أهداف رائعة.

بينما تباينت آراء جماهير الهلال، بين منتقد لأداء لاعبي الفريق على الصورة الهزيلة التي ظهروا بها خاصة في شوط المباراة الثاني، ومدرب الفريق الذي لم يتعامل مع المباراة بالشكل المطلوب، ومن وجهوا سهام النقد لتقنية الفار التي حرمتهم من حسم المباراة في شوطها الأول.

وأشاد جهور النصر بالمدرب الكرواتي آلين هورفات، الذي نجح في وضع بصماته على الفريق وفي أداءه رغم قصر المدة التي تولى فيها زمام الإدارة، الأمر الذي انعكس على نتائج الفريق خلال الآونة الأخيرة ومنح جمهور النصر ثقة في مستوى الفريق وأداءه.

وغرد أحد رواد تويتر، قائلا، ألف ألف مبروك البطولة اللهم لك والشكر يارب الحمدلله، هاردلك للهلال، الحمدلله كان عندي ثقة في المدرب وكنت متفائل كثير”