قبيلة مطير تنعى الشيخ قعيد مرزوق الشلاحي الذي وافته المنية اليوم

المناطق-يوسف المطيري

بكل الأسى والحزن تنعي قبيلة مطير مالك الابل الشهير الشيخ قعيد بن مرزوق الشلاحي الذي وافته المنيه اليوم.

صحيفة المناطق وهي تنقل خبر وفاة الشيخ قعيد بن مرزوق الشلاحي تتقدم بخالص العزاء والمواساة لقبيلة مطير عامة و عائلة الفقيد خاصة باحر التعازي وخالص المواساة سائلة الله ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

كما تتقدم الصحيفة بالعزاء لملاك الأبل في فاة الفقيد الذي يعد من أشهر ملاك الأبل في الجزيرة العربية.