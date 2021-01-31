المياه الوطنية تدعو عملاءها إلى تصفية المستحقات للخدمات المقدمة قبل بيع أو شراء أو نقل ملكية العقار

المناطق - الرياض

دعت شركة المياه الوطنية عملاءها قبل بيع أو شراء أو نقل ملكية أي عقار إلى تصفية المستحقات السابقة على الخدمات المقدمة مع تحديث بيانات المالك الجديد عبر فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa) .

وتهدف شركة المياه الوطنية من هذا الإجراء لضمان وصول فاتورة الخدمات باسم مالك العقار الجديد وانتظامها دون مديونيات سابقة، ومعرفة الخدمات المرتبطة بالعقار وطلب الخدمات الأخرى ومتابعتها.