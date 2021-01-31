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يونايتد يكتفي بتعادل مخيب بدون أهداف في ملعب أرسنال

يونايتد يكتفي بتعادل مخيب بدون أهداف في ملعب أرسنال
http://almnatiq.net/?p=945143
المناطق - وكالات

اكتفى مانشستر يونايتد بتعادل مخيب بدون أهداف مع مضيفه أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليصبح متأخرا بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

وفي وقت سابق من اليوم تغلب سيتي 1-صفر على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب ليرفع رصيده إلى 44 نقطة من 20 مباراة مقابل 41 نقطة ليونايتد الذي خاض 21 مباراة.

وسيقفز ليستر سيتي، ثالث الترتيب وله 39 نقطة، فوق يونايتد لو انتصر على ليدز يونايتد الأحد.

وبعد الهزيمة المفاجئة أمام ضيفه شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء عاد أولي جونار سولشار مدرب يونايتد إلى تشكيلته الأساسية لكنه فقد سكوت ماكتوميناي في الشوط الأول.

وخاض أرسنال المباراة بدون المصابين بوكايو ساكا وكيران تيرني بينما غاب المهاجم بيير-إيمريك أوباميانج بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا.

وأتيحت أفضل فرصة ليونايتد في الشوط الأول لماركوس راشفورد لكن مهاجم إنجلترا أهدرها.

وبعد شوط أول مخيب كان أرسنال الطرف الأفضل بعد الاستراحة واتيحت فرصة جيدة لويليان لكن تسديدته اصطدمت في آرون وان-بيساكا في الدقيقة 49.

واصطدمت محاولة نيكولا بيبي في هاري مجواير مدافع يونايتد مع تكثيف أرسنال ضغطه.

وكان ألكسندر لاكازيت قريبا من افتتاح التسجيل لصاحب الأرض بتسديدة من ركلة حرة لكنها ارتدت من العارضة في الدقيقة 56.

وأنقذ ديفيد دي خيا حارس يونايتد تسديدة منخفضة من إميل سميث رو.

ولم يفعل يونايتد، الذي خسر أمام ضيفه شيفيلد يوم الأربعاء الماضي، الكثير لكنه كان يستطيع خطف الفوز في الدقيقة الأخيرة غير أن إدينسون كافاني حول تمريرة وان-بيساكا العرضية المنخفضة بتسديدة مباشرة بجوار القائم.

وحقق يونايتد رقما قياسيا للنادي بالحفاظ على سجله الخالي من الهزيمة في 18 مباراة متتالية خارج أرضه في الدوري.

ورفع أرسنال رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن ولم يخسر في الدوري منذ عيد الميلاد.

ولم يكن لوك شو مدافع يونايتد راضيا عن التعادل بعد تفريط فريقه في خمس نقاط منذ تغلبه على ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي.

وقال “الشعور العام هو فقدان نقطتين. بعد الفرص التي أتيحت لنا فأعتقد أنه ليس من المقبول الخروج بنقطة واحدة… أنا واثق من أن اللاعبين يشعرون بخيبة أمل.

“في بعض الأحيان لعبنا ببطء شديد. قدمنا أداء متواضعا في الشوط الثاني وفقدنا الكرة. صنعنا الفرص وفشلنا في التسجيل وهو ما كلفنا فقدان نقطتين”.

وأضاف “لو أردنا المنافسة على اللقب فعلينا الفوز بهذه المباريات”.

وقال ديفيد لويز مدافع أرسنال إن فريقه يواصل التطور.

وتابع “يجب أن نكون متواضعين لأننا بعيدون تماما عن المراكز المتقدمة. يجب علينا التفكير في كل مباراة على حدة وفي نهاية الموسم سنرى إلى أي مدى يمكن أن نصل”.

وأضاف “طموحنا هو المنافسة على القمة، يجب أن نملك هذا الطموح”.

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