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توصية ألمانية هامة بشأن لقاح أسترازينيكا.. تخص “+65”

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توصية ألمانية هامة بشأن لقاح أسترازينيكا.. تخص “+65”

توصية ألمانية هامة بشأن لقاح أسترازينيكا.. تخص “+65”
http://almnatiq.net/?p=945163
المناطق - وكالات

كررت الهيئة المختصة باللقاحات في ألمانيا، الجمعة، توصيتها بعدم إعطاء لقاح مختبر أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، في موقف يتعارض مع ما أعلنته الوكالة الأوروبية للأدوية.

وذكرت الهيئة في توصية نشرت: “لا نوصي في الوقت الحالي وعلى ضوء البيانات المتوفرة باللقاح إلا لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً”.

وأضافت “لا توجد بيانات كافية للبتّ بفاعلية اللقاح عند الأشخاص البالغة أعمارهم 65 عاماً وما فوق”.

ومن المرجح أن تتبع وزارة الصحة الألمانية هذه التوصية في قرارها اعتماد اللقاح في ألمانيا والذي ينتظر صدوره الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وتزيد هذه التوصية من الالتباس في أوروبا بشأن هذا اللقاح، وفي سياق توترات مرتبطة بخفض عدد الجرعات التي كان مقرراً تسليمها إلى الاتحاد.

وأعطت الوكالة الأوروبية للأدوية بدورها الجمعة موافقتها على استخدام لقاح أسترازينيكا في الاتحاد الأوروبي لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً ودون تحديد سقف عمري.

وبات اللقاح الذي تطوره مجموعة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أوكسفورد ثالث لقاح تعطيه وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر بعد لقاح فايزر/بايونتيك ولقاح موديرنا.

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