٣٩٠٠ مراجع لمركز السكر والغدد الصماء لـعـام ٢٠٢٠

المناطق - بيشة

قالت صحة بيشة بأنها قدمت خدمات لأكثر من ٣٩٠٠ مستفيداً من خدمات مركز السكر والغدد الصماء وذلك خـلال عـام ٢٠٢٠م.

الجدير بالذكر بأن المركز يقدم للمستفدين خدمات عديدة منها :

عيادات السكر للكبار والأطفال ،عيادة الغدد الصماء للكبار والصغار ،عيادة القدم السكري ،عيادة التثقيف الصحي ،عيادة التغذية العلاجية ،عيادة الخدمة النفسية ،عيادة الخدمة الاجتماعية ‏،

وبالإضافة لعيادة صحة الفم والأسنان وتكون مواعيد زيارتها والاستفادة منها يومي الأحد والأربعاء إسبوعياً،وعيادة العيون ليوم الأربعاء،والعيادة الافتراضية كل يوم أربعاء .

وبالإضافة لسحب العينات في المركز.