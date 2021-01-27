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٣٩٠٠ مراجع لمركز السكر والغدد الصماء لـعـام ٢٠٢٠
http://almnatiq.net/?p=945171
المناطق - بيشة

قالت صحة بيشة بأنها قدمت خدمات لأكثر من ٣٩٠٠ مستفيداً من خدمات مركز السكر والغدد الصماء وذلك خـلال عـام ٢٠٢٠م.

الجدير بالذكر بأن المركز يقدم للمستفدين خدمات عديدة منها :
عيادات السكر للكبار والأطفال ،عيادة الغدد الصماء للكبار والصغار ،عيادة القدم السكري ،عيادة التثقيف الصحي ،عيادة التغذية العلاجية ،عيادة الخدمة النفسية ،عيادة الخدمة الاجتماعية ‏،

وبالإضافة لعيادة صحة الفم والأسنان وتكون مواعيد زيارتها والاستفادة منها يومي الأحد والأربعاء إسبوعياً،وعيادة العيون ليوم الأربعاء،والعيادة الافتراضية كل يوم أربعاء .
وبالإضافة لسحب العينات في المركز.

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