بدء تقديم لقاح كورونا بكافة المناطق في غضون أربعة أسابيع

المناطق - الرياض

كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار عن تسجيل مليوني مواطن ومقيم في قوائم الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، مؤكدا أن هذه الأعداد أقل بكثير من المستهدفين من وزارة الصحة، لافتا إلى أن أرقام التسجيل سترتفع عند الانتقال للمرحلة الثانية وعند البدء في التطعيم في المناطق الأخرى.

وأكد د. جوخدار في اتصال هاتفي لـ”الرياض”: أن وزارة الصحة ستبدأ في تقديم تطعيمات كورونا في كافة مناطق المملكة في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، مشيرا إلى ترتيبات مع الشركة المصنعة لتوريد كميات كافية من اللقاح.. لافتا إلى أن عدد الجرعات التي قدمت حتى الآن في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية تجاوزت 440 ألف جرعة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة للصحة العامة أن إعادة الجدولة في تقديم الجرعة الثانية من التطعيم جاء نتيجة نقص في التوريدات من الشركة المصنعة وأن إعادة الجدولة لن تتجاوز 42 يوما من تاريخ الحصول على الجرعة الأولى.

وقال د. جوخدار إن وزارة الصحة لا تصرح لأي لقاحات جديدة وأن الموافقة على اللقاحات والتصريح باستخدامها في المملكة يتم من خلال هيئة الغذاء والدواء فقط، لافتا إلى أن تقديم اللقاح ما زال يستهدف الفئة الأولى والتي تشمل كبار السن ومن لديهم أولويات للحصول على اللقاح.

وأضاف وفي حال تمت الموافقة والترخيص لأي لقاحات جديدة وتم توريد كميات كبيرة سيتم البدء في المستهدفين باللقاح في المرحلة الثانية ثم المستهدفين في المرحلة الثالثة.

وأكد جوخدار على عدم تسجيل أي مضاعفات لدى من حصلوا على التطعيمات سوى الأعراض الجانبية المسجلة عالميا والتي تشمل آلاما وانتفاخات في مكان التطعيم أو ارتفاع في درجة الحرارة، موضحا أنه

لم تسجل أي حالات جديدة في المملكة للفيروس المتحور باستثناء الحالات العشر السابقة والتي تماثلت للشفاء، مشيرا إلى أن الارتفاع في أعداد الإصابات الجديدة لكوفيد – 19، في المملكة مؤخرا كان بسبب التراخي لدى المجتمع. وأضاف قائلا: شعور الكثير من الناس عند وصول التطعيم بأن المرض انتهى أدى لترك لبس الكمامة وبدؤوا في حضور المناسبات الاجتماعية والمناسبات العائلية بدأت تكبر دائرتها وأصبح انتقال العدوى سهلا بين الناس. واضاف أحب أن أؤكد هنا أن الوباء ما زال موجودا والجائحة مستمرة وما نشاهده في الدول التي حولنا من الوضع الوبائي الحرج يتطلب وجود وعي عال من المجتمع المواطن والمقيم وضرورة الالتزام بالاحترازات والبروتوكولات الوقائية.