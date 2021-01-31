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المساحة الجيولوجية ترسل فريقاً فنياً لدراسة الهزة الأرضية شمال حائل

المساحة الجيولوجية ترسل فريقاً فنياً لدراسة الهزة الأرضية شمال حائل
http://almnatiq.net/?p=945186
المناطق - حائل

أرسلت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، فريقاً فنياً لدراسة الهزة الأرضية شمال حائل.

وكانت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، قد رصدت صباح أمس، هزة أرضية شمال مدينة حائل، بقوة 3.07 درجة على مقياس ريختر وبعمق 7 كيلو مترات.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الساعة ١:٣١ هزة أرضية بقوة ٣.٠٧ على مقياس ريختر وعمق ٧ كيلو مترات وتبعد ٤٦ كم شمال مدينة حائل، وتعد هذه الهزة الأرضية صغيرة على مقياس ريختر.

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