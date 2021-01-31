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فرض رسوم جديدة على القادمين والمغادرين عبر المطار بالكويت

فرض رسوم جديدة على القادمين والمغادرين عبر المطار بالكويت
http://almnatiq.net/?p=945189
المناطق - الرياض

كشفت دولة الكويت، اليوم الأحد، عن فرض رسوماً جديدة على الركاب القادمين والمغادرين لمطارها حيث أضافت 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم.

وقرر وزير الدولة لشؤون الإسكان وشؤون الخدمات عبدالله معرفي، تعديل الرسوم التشغيلية مقابل خدمات المطار وإدارة العمليات، بحيث يتم إضافة 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم تضاف جميعها على سعر التذكرة ابتداء من 1 يونيو المقبل.

ويضم تطبيق الرسوم، المواطنين والمقيمين على حد سواء، وسيتم تحصيلها عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، بينما الهدف من زيادة الرسوم هو زيادة إيرادات الدولة مقابل الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي والتي تضم عمليات التشغيل سواء من إدارة العمليات أو إدارة الهندسة.

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