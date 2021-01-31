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الصين.. 7 لقاحات كورونا تدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

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الصين.. 7 لقاحات كورونا تدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

الصين.. 7 لقاحات كورونا تدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية
http://almnatiq.net/?p=945197

أعلن مسؤول صيني، اليوم الأحد، أن 7 لقاحات محلية مضادة لكوفيد-19 دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في البلاد.

وقال وو يان بين، مدير عام علوم وتكنولوجيا التنمية الاجتماعية بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، في مؤتمر صحفي أن الصين لديها حاليا 16 لقاحا تم تطويرها بشكل ذاتي.

وكان أول لقاح طورته شركة معهد بكين المحدودة للمنتجات البيولوجية التابعة للمجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية المنضوية تحت سينوفارم، حصل الشهر الفائت على موافقة سوقية مشروطة من الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية.

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