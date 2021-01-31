كراني والحصيني :96 ساعة دفء قبل الانخفاض شتوي

المناطق - الرياض

توَقّع خبير الطقس حسن كراني، أن تبدأ غدًا الاثنين 96 ساعة دفء بعد رحيل القطبي، تبدأ بالتلاشي نهاية الخميس بإعلان بداية أقوى لعدم استقرار يسود أجواء: (الشمال، الغربية، الوسطى والشرقية)؛ خاصة شمالًا وأجزاء من المرتفعات هذا الشتاء.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: “مع عودة الصفر والصقيع للشمال.. وانعدام رؤية قبل الهطول”.

وتوقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ حالة شتوية ممطرة من الأربعاء 1442/6/21هـ -إن شاء الله- يمكن تصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية تستمر أياماً.

وأضاف “الحصيني”؛ عبر حسابه في “تويتر”: “يسبقها ارتفاعٌ في الحرارة ثم انخفاضٌ على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والحدود الشمالية فالجوف وحائل والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة ثم القصيم فالرياض فالشرقية فالباحة فعسير فجازان”.