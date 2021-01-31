احدث الأخبار

البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار تجاه المملكة
أبرز المواد
 العمل تتيح للأمهات حضانة أبنائهن عبر “ناجز”
أبرز المواد
 كن واعيًا.. “السوق المالية” تُحذّر من الاحتيال ودعوات الاستثمار المشبوهة
أبرز المواد
 مصر:التحقيق مع صحف نشرت مواد غير أخلاقية
أبرز المواد
 كراني والحصيني :96 ساعة دفء قبل الانخفاض شتوي
أبرز المواد
 الصين.. 7 لقاحات كورونا تدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية
أبرز المواد
 سمو أمير المنطقة يوجه بتشكيل فريق لدراسة تحديات التنمية المستقبلية
أبرز المواد
 وزير الرياضة مهنئا النصر: مباراة ممتعة وحظا أوفر للهلال
أبرز المواد
 فرض رسوم جديدة على القادمين والمغادرين عبر المطار بالكويت
أبرز المواد
 المساحة الجيولوجية ترسل فريقاً فنياً لدراسة الهزة الأرضية شمال حائل
أبرز المواد
 بدء تقديم لقاح كورونا بكافة المناطق في غضون أربعة أسابيع
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المملكة
أبرز المواد
البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار تجاه المملكة

البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار تجاه المملكة

أبرز المواد
العمل تتيح للأمهات حضانة أبنائهن عبر “ناجز”

العمل تتيح للأمهات حضانة أبنائهن عبر “ناجز”

أبرز المواد
كن واعيًا.. “السوق المالية” تُحذّر من الاحتيال ودعوات الاستثمار المشبوهة

كن واعيًا.. “السوق المالية” تُحذّر من الاحتيال ودعوات الاستثمار المشبوهة

أبرز المواد
مصر:التحقيق مع صحف نشرت مواد غير أخلاقية

مصر:التحقيق مع صحف نشرت مواد غير أخلاقية

أبرز المواد

كن واعيًا.. “السوق المالية” تُحذّر من الاحتيال ودعوات الاستثمار المشبوهة

كن واعيًا.. “السوق المالية” تُحذّر من الاحتيال ودعوات الاستثمار المشبوهة
http://almnatiq.net/?p=945207
المناطق - الرياض

مجددًا طالبت هيئة السوق المالية بالتواصل معها للإبلاغ عن حالات الاحتيال المالي ودعوات الاستثمار المشبوهة من خلال قنوات التواصل الرسمية.

ونشرت الهيئة اليوم تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر تقول: “كن واعيًا.. حتى لا تكون ضحية للأساليب المضللة التي تلجأ إليها بعض الجهات المروجة لأي استثمار عبر استخدامها المخالف للشعار الرسمي للهيئة أو الجهة الرقابية أو اسمها أو أية وسيلة أخرى للإيحاء بدور رقابي للهيئة على نشاطها، مع ضرورة الحرص على حصول هذه الجهات على الترخيص المطلوب”.

وطالبت السوق المالية بعدم التردد في الإبلاغ والتواصل مع الجهات الرقابية عن حالات الاحتيال المالي ودعوات الاستثمار المشبوهة من خلال القنوات الرسمية للتواصل أو الاتصال الهاتفي أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو الجهة الرقابية.

روابط ذات صلة

البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار تجاه المملكة

البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار تجاه المملكة
العمل تتيح للأمهات حضانة أبنائهن عبر “ناجز”

العمل تتيح للأمهات حضانة أبنائهن عبر “ناجز”
مصر:التحقيق مع صحف نشرت مواد غير أخلاقية

مصر:التحقيق مع صحف نشرت مواد غير أخلاقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*