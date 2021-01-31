احدث الأخبار

البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار تجاه المملكة
أبرز المواد
 العمل تتيح للأمهات حضانة أبنائهن عبر “ناجز”
أبرز المواد
 كن واعيًا.. “السوق المالية” تُحذّر من الاحتيال ودعوات الاستثمار المشبوهة
أبرز المواد
 مصر:التحقيق مع صحف نشرت مواد غير أخلاقية
أبرز المواد
 كراني والحصيني :96 ساعة دفء قبل الانخفاض شتوي
أبرز المواد
 الصين.. 7 لقاحات كورونا تدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية
أبرز المواد
 سمو أمير المنطقة يوجه بتشكيل فريق لدراسة تحديات التنمية المستقبلية
أبرز المواد
 وزير الرياضة مهنئا النصر: مباراة ممتعة وحظا أوفر للهلال
أبرز المواد
 فرض رسوم جديدة على القادمين والمغادرين عبر المطار بالكويت
أبرز المواد
 المساحة الجيولوجية ترسل فريقاً فنياً لدراسة الهزة الأرضية شمال حائل
أبرز المواد
 بدء تقديم لقاح كورونا بكافة المناطق في غضون أربعة أسابيع
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المملكة
أبرز المواد
البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار تجاه المملكة

البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار تجاه المملكة

أبرز المواد
العمل تتيح للأمهات حضانة أبنائهن عبر “ناجز”

العمل تتيح للأمهات حضانة أبنائهن عبر “ناجز”

أبرز المواد
كن واعيًا.. “السوق المالية” تُحذّر من الاحتيال ودعوات الاستثمار المشبوهة

كن واعيًا.. “السوق المالية” تُحذّر من الاحتيال ودعوات الاستثمار المشبوهة

أبرز المواد
مصر:التحقيق مع صحف نشرت مواد غير أخلاقية

مصر:التحقيق مع صحف نشرت مواد غير أخلاقية

أبرز المواد

البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار تجاه المملكة

البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار تجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=945214
المناطق - وكالات

أدانت مملكة البحرين، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة العربية السعودية، مؤكدةً أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافرًا على سيادة المملكة واستقرارها، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة المدنيين الآمنين.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها.
وشددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

روابط ذات صلة

العمل تتيح للأمهات حضانة أبنائهن عبر “ناجز”

العمل تتيح للأمهات حضانة أبنائهن عبر “ناجز”
كن واعيًا.. “السوق المالية” تُحذّر من الاحتيال ودعوات الاستثمار المشبوهة

كن واعيًا.. “السوق المالية” تُحذّر من الاحتيال ودعوات الاستثمار المشبوهة
مصر:التحقيق مع صحف نشرت مواد غير أخلاقية

مصر:التحقيق مع صحف نشرت مواد غير أخلاقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*