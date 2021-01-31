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كارثة في كاليفورنيا.. “انهيار” الطريق السريع

كارثة في كاليفورنيا.. “انهيار” الطريق السريع
http://almnatiq.net/?p=945219
المناطق - وكالات

انهار جزء ضخم من الطريق السريع الأول في كاليفورنيا في وقت سابق من هذا الأسبوع جراء العاصفة الشتوية التي تسببت بسقوط أمطار غزيرة وثلوج على المنطقة قرب “بيغ سور”.

وقال مسؤولون في إدارة الطرق في كاليفورنيا في بيان الجمعة إن الانهيارات في المنطقة المطلة على الطريق السريع الأول طغت على البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار، وفاضت على الطريق السريع وتسببت بانهيار جزء كبير من الطريق السريع “هايواي 1” في منطقة “رات كريك” على بعد 24 كيلومترا إلى الجنوب من “بيغ سور”، وهي منطقة جبلية خلابة تمتد على طول الساحل الأوسط في ولاية كاليفورنيا.

وقال شرطي دورية الطرق السريعة في الولاية، جون ييراس، أنه لاحظ أثناء قيامه بأعمال الدورية في وقت متأخر من يوم الخميس انهيار جزء من الطريق السريع وسقوطه في مياه المحيط الهادئ.

وأظهرت الصور ولقطات بواسطة طائرات مسيرة فجوة هائلة في الطريق السريع بسبب الانهيارات الأرضية، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.

وعلى الفور تم إصدار تحذير للمسافرين على الطريق، كما تم اتخاذ قرار عاجل بالعمل على إصلاح الضرر في الطريق بعد إجراء تقييم للمنطقة المتضررة من الانهيار.

وأشارت إدارة الطرق في الولاية إلى أنه ليس واضحا كم ستستغرق عملية إصلاح الطريق السريع، مشيرة إلى أنه سيظل مغلقا أمام حركة السير حتى إشعار آخر.

يشار إلى أنه أعيد افتتاح امتداد آخر من الطريق السريع 1 في يوليو 2018، بعد الانهيار الطيني الضخم في مايو 2017، الذي تسبب في تراكم أطنان من الصخور على جزء ربع ميل من الطريق السريع، مما جعله غير قابل للعبور، كما أضاف الانهيار نحو 13 فدانا إلى الساحل.

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