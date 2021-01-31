بلدية عين دار تعقم 60 موقع وتزور 40 محل خلال الأسبوعين الماضيين

عين دار - المناطق

قامت بلدية عين دار خلال الأسبوعين الماضيين بتعقيم 60 موقعا وأغلقت أربع محلات مخالفة ضمن حملاتها المستمرة للحد من انتشار لفيروس كورونا المستجد، والتي تأتي استمراراً لجهودها المبذولة، من خلال تكثيف حملات التعقيم وحملات التفتيش، ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية.

وأوضح رئيس بلدية عين دار المهندس بادي بن فهيد القحطاني أن البلدية وفي إطار حملاتها أغلقت أربع محلات مخالفة للاشتراطات الصحية، مشيرا الى أن مفتشي البلدية قاموا أيضا بزيارة 40 محلا، وتحرير 9 إنذارات.

وأكد المهندس بادي القحطاني استمرار عمليات التعقيم والحملات التفتيشية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.