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«بلدية القريات » تنفذ 218 جولة رقابية وتصادر 1388 كغم خضار وفواكة ومواد غذائية منتهية الصلاحية

«بلدية القريات » تنفذ 218 جولة رقابية وتصادر 1388 كغم خضار وفواكة ومواد غذائية منتهية الصلاحية

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انطلاق فعاليات ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني بمدارس تعليم القصيم

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المنطقة الشرقية
بلدية عين دار تعقم 60 موقع وتزور 40 محل خلال الأسبوعين الماضيين

بلدية عين دار تعقم 60 موقع وتزور 40 محل خلال الأسبوعين الماضيين

المنطقة الشرقية

بلدية عين دار تعقم 60 موقع وتزور 40 محل خلال الأسبوعين الماضيين

بلدية عين دار تعقم 60 موقع وتزور 40 محل خلال الأسبوعين الماضيين
http://almnatiq.net/?p=945236
عين دار - المناطق

قامت بلدية عين دار خلال الأسبوعين الماضيين بتعقيم 60 موقعا وأغلقت أربع محلات مخالفة ضمن حملاتها المستمرة للحد من انتشار لفيروس كورونا المستجد، والتي تأتي استمراراً لجهودها المبذولة، من خلال تكثيف حملات التعقيم وحملات التفتيش، ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية.
وأوضح رئيس بلدية عين دار المهندس بادي بن فهيد القحطاني أن البلدية وفي إطار حملاتها أغلقت أربع محلات مخالفة للاشتراطات الصحية، مشيرا الى أن مفتشي البلدية قاموا أيضا بزيارة 40 محلا، وتحرير 9 إنذارات.

وأكد المهندس بادي القحطاني استمرار عمليات التعقيم والحملات التفتيشية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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