انطلاق فعاليات ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني بمدارس تعليم القصيم

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انطلقت فعاليات ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم عبر القنوات التعليمية المتاحة عن بعد ، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل ،والتي تهدف إلى توعية الطلاب والطالبات وتثقيفهم وتنمية ميولهم وتوجهيها ،بما يتناسب مع سماتهم الشخصية وميولهم المهنية واحتياجات سوق العمل.

وأكدت إدارتي التوجيه والإرشاد الطلابي (بنين-بنات ) في الإدارة العامة على المدارس بضرورة التفاعل مع برنامج الأسبوع التعليمي والمهني بالمدارس واستثمار القنوات التعليمية المتاحة لتفعيل مناشطه ونشر فعالياته.

مدير إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي -بنين إبراهيم الزميع ذكر أن البرنامج يساعد الطلاب على فهم ذاتهم والتعرف على ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم وتحقيق الاختيار الملائم لمهنة المستقبل والعمل على تبصيرهم بالفرص التعليمية والمهنية المتاحة ومتطلباتها الذاتية والمكتبية وتنمية اتجاه الإيجابية نحو بعض الأعمال أو المهن وإثارة اهتماماتهم بالمجالات العلمية والتقنية والفنية بما يلبي احتياجات وطنهم ومساعدتهم على تحقيق أعلى درجات التوافق النفسي والتربوي مع بيئاتهم ومجالاتهم التعليمية والعملية التي يلتحقون بها.

وأوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي -بنات د.ريم الزيد أن التوجيه والإرشاد المهني يقدم مجموعة من الخدمات التي تفيد االطلاب والطالبات ،مؤكدة أن هذا البرنامج يأتي ضمن أهداف وزارة التعليم في تعزيز قدرة النظام التعليمي لتلبية متطلبات التنمية وسوق العمل، بتحسين نواتج التعلم ،وتهيئة الطلاب والطالبات مبكراً لسوق العمل ووظائف المستقبل، وذلك من خلال تعريفهم بالمسارات التعليمية والمهنية بما يعينهم على اتخاذ القرارات الملائمة لاختيار مسارهم التعليمي والمهني .