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«بلدية القريات » تنفذ 218 جولة رقابية وتصادر 1388 كغم خضار وفواكة ومواد غذائية منتهية الصلاحية
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«بلدية القريات » تنفذ 218 جولة رقابية وتصادر 1388 كغم خضار وفواكة ومواد غذائية منتهية الصلاحية

«بلدية القريات » تنفذ 218 جولة رقابية وتصادر 1388 كغم خضار وفواكة ومواد غذائية منتهية الصلاحية

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انطلاق فعاليات ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني بمدارس تعليم القصيم

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المنطقة الشرقية

«بلدية القريات » تنفذ 218 جولة رقابية وتصادر 1388 كغم خضار وفواكة ومواد غذائية منتهية الصلاحية

«بلدية القريات » تنفذ 218 جولة رقابية وتصادر 1388 كغم خضار وفواكة ومواد غذائية منتهية الصلاحية
http://almnatiq.net/?p=945239
المناطق - الجوف

نفّذت بلدية محافظة القريات (218) جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية، أسفرت عن رصد 31 مخالفة للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية ، ومصادرة 1388 كجم من المنتجات والأغذية والخضار والفواكة واللحوم منتهية الصلاحية في الأسواق والمراكز التجارية واتلاف 89 لتر زيوت غير صالحة لاستخدام وذلك خلال أسبوع.
وأكد رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري انه كثفت البلدية جولاتها الرقابية على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وفقاً لتوجيهات ومتابعة امين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان .
وأهاب المهندس الشمري بالجميع التعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن المخالفات البلدية والصحية ومخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال مركز 940 لمعالجتها، من أجل سلامة الجميع.

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