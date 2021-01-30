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أمير منطقة الرياض يستقبل أمين عام مؤسسة ” إخاء ” لرعاية الأيتام

أمير منطقة الرياض يستقبل أمين عام مؤسسة ” إخاء ” لرعاية الأيتام

منطقة الرياض
«بلدية القريات » تنفذ 218 جولة رقابية وتصادر 1388 كغم خضار وفواكة ومواد غذائية منتهية الصلاحية

«بلدية القريات » تنفذ 218 جولة رقابية وتصادر 1388 كغم خضار وفواكة ومواد غذائية منتهية الصلاحية

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انطلاق فعاليات ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني بمدارس تعليم القصيم

انطلاق فعاليات ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني بمدارس تعليم القصيم

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فتيات صم الشرقية يشاركن في اليوم العالمي للطفل الخليجي

فتيات صم الشرقية يشاركن في اليوم العالمي للطفل الخليجي

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أمير منطقة الرياض يستقبل أمين عام مؤسسة ” إخاء ” لرعاية الأيتام

أمير منطقة الرياض يستقبل أمين عام مؤسسة ” إخاء ” لرعاية الأيتام
http://almnatiq.net/?p=945248
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” صالح بن خليف الدهمشي ومنسوبي المؤسسة ومجموعة من الأيتام.
واستمع سموه لشرح عن المؤسسة الخيرية وأهدافها ودورها في تمكين الأيتام من ذوي الظروف الخاصة وتحسين جودة حياتهم وما توفره الدولة من دعم كامل يضمن لهم استقرارهم الحياتي والاجتماعي ويكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع والإسهام في تنمية الوطن .
وثمن سمو أمير منطقة الرياض دور المؤسسة ضمن أهدافها ورسالتها في خدمة المجتمع .

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