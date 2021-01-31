أمير القصيم يوجه باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وتفعيل تطبيق “توكلنا” في المقرات الحكومية والخاصة

المناطق - بريدة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المنطقة , والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية , وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع في كافة القطاعات الحكومية والأمنية والخاصة بالمنطقة.

وشدد سموه على ضرورة تفعيل تطبيق (توكلنا) ولبس الكمامات والتباعد وغيرها من تعليمات صحية في الأماكن والمقرات الحكومية كافة للحد من دخول المصابين والمخالطين في القطاعات وتطبيق الأنظمة على كل مخالف في كافة الأماكن التي تضم تجمعات بشرية ومساكن وغيرها من مواقع والرفع بشكل مستمر ودوري عن الجهود التي تتم لتطبيق تلك الإجراءات.



كما وجّه سموه بتطبيق كافة تلك الإجراءات داخل إمارة منطقة القصيم في جميع معاملاتها مع المواطنين والمواطنات والمقيمين، وقيام كافة الجهات المسؤولة في المنطقة بجولات ميدانية لرصد عدم الالتزام، وتعزيز التوعية وتثقيف المجتمع بأهمية تلك الإجراءات من خلال الحملات التوعوية المكثفة التي تقوم بها الجهات ذات الاختصاص لتوضيح أهمية الالتزام لما فيه مصلحة الوطن والمواطن, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.