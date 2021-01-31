احدث الأخبار

أمير الحدود الشمالية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”
منطقة الحدود الشمالية
 تكثيف الرقابة على الإجراءات الاحترازية في المواقع العامة بمنطقة عسير
منطقة عسير
 موظفة سعودية تُبدد هاجس وسيلة النقل بالتسجيل في “وصول”
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرّم عدداً من منسوبي إدارة المرور بالمنطقة
منطقة القصيم
 “هدف”: مدير عام “هدف” يرعى حفل تكريم خريجات “أكاديمية ڤيلوتي” المستفيدات من دعم الصندوق
منطقة الرياض
 أمين الشرقية : تفعيل قرار أمير الشرقية باستخدام تطبيق “توكلنا ” اعتبارا من اليوم الأحد
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة تطبيق التعليمات الصحية على مدار الساعة
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يوجه باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وتفعيل تطبيق “توكلنا” في المقرات الحكومية والخاصة
منطقة القصيم
 أمير منطقة الرياض يستقبل أمين عام مؤسسة ” إخاء ” لرعاية الأيتام
منطقة الرياض
 «بلدية القريات » تنفذ 218 جولة رقابية وتصادر 1388 كغم خضار وفواكة ومواد غذائية منتهية الصلاحية
منطقة الجوف
 انطلاق فعاليات ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني بمدارس تعليم القصيم
منطقة القصيم
 فتيات صم الشرقية يشاركن في اليوم العالمي للطفل الخليجي
المنطقة الشرقية
أمير الحدود الشمالية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”

أمير الحدود الشمالية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”

منطقة الحدود الشمالية
تكثيف الرقابة على الإجراءات الاحترازية في المواقع العامة بمنطقة عسير

تكثيف الرقابة على الإجراءات الاحترازية في المواقع العامة بمنطقة عسير

منطقة عسير
موظفة سعودية تُبدد هاجس وسيلة النقل بالتسجيل في “وصول”

موظفة سعودية تُبدد هاجس وسيلة النقل بالتسجيل في “وصول”

أبرز المواد
أمير القصيم يكرّم عدداً من منسوبي إدارة المرور بالمنطقة

أمير القصيم يكرّم عدداً من منسوبي إدارة المرور بالمنطقة

منطقة القصيم

أمير القصيم يوجه باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وتفعيل تطبيق “توكلنا” في المقرات الحكومية والخاصة

أمير القصيم يوجه باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وتفعيل تطبيق “توكلنا” في المقرات الحكومية والخاصة
http://almnatiq.net/?p=945251
المناطق - بريدة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المنطقة , والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية , وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع في كافة القطاعات الحكومية والأمنية والخاصة بالمنطقة.

وشدد سموه على ضرورة تفعيل تطبيق (توكلنا) ولبس الكمامات والتباعد وغيرها من تعليمات صحية في الأماكن والمقرات الحكومية كافة للحد من دخول المصابين والمخالطين في القطاعات وتطبيق الأنظمة على كل مخالف في كافة الأماكن التي تضم تجمعات بشرية ومساكن وغيرها من مواقع والرفع بشكل مستمر ودوري عن الجهود التي تتم لتطبيق تلك الإجراءات.


كما وجّه سموه بتطبيق كافة تلك الإجراءات داخل إمارة منطقة القصيم في جميع معاملاتها مع المواطنين والمواطنات والمقيمين، وقيام كافة الجهات المسؤولة في المنطقة بجولات ميدانية لرصد عدم الالتزام، وتعزيز التوعية وتثقيف المجتمع بأهمية تلك الإجراءات من خلال الحملات التوعوية المكثفة التي تقوم بها الجهات ذات الاختصاص لتوضيح أهمية الالتزام لما فيه مصلحة الوطن والمواطن, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يكرّم عدداً من منسوبي إدارة المرور بالمنطقة

أمير القصيم يكرّم عدداً من منسوبي إدارة المرور بالمنطقة
انطلاق فعاليات ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني بمدارس تعليم القصيم

انطلاق فعاليات ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني بمدارس تعليم القصيم
شرطة القصيم: ضبط مواطن وجه إشارات خادشة للحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة

شرطة القصيم: ضبط مواطن وجه إشارات خادشة للحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*