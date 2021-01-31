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أمير الحدود الشمالية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”

أمير الحدود الشمالية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”

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أمير الشرقية يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة تطبيق التعليمات الصحية على مدار الساعة

أمير الشرقية يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة تطبيق التعليمات الصحية على مدار الساعة
http://almnatiq.net/?p=945254
الدمام - فهد المريخي

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية بتكوين لجنة تضم الجهات الحكومية والمسؤولة في المنطقة الشرقية لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية من خلال مركز للقيادة والتحكم يجتمع على مدار الساعة لتنفيذ تلك الإجراءات.

وشملت الجهات (إمارة المنطقة الشرقية، الشؤون الصحية، أمانة المنطقة الشرقية، شرطة المنطقة الشرقية، وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الإعلام) على أن تقوم كل جهة ضمن مسؤولياتها برصد مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وضبط السلوكيات المخالفة داخل أماكن التجمعات العامة وتوعية المجتمع.

وشدد التوجيه الكريم على أن تعاون الجميع مع تلك الإجراءات سينعكس إيجابا على الصحة العامة، كما يحمي الوطن والمجتمع من الأوبئة والفيروسات التي تؤثر سلبا على حياة الناس وعلى الاقتصاد والتنمية ، مع مطالبة كافة الجهات برفع مستوى الوعي لمنسوبيها من خلال حملات توعية داخلية.

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