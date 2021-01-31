“هدف”: مدير عام “هدف” يرعى حفل تكريم خريجات “أكاديمية ڤيلوتي” المستفيدات من دعم الصندوق

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رعى مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، حفل تكريم دفعة من خريجات أكاديمية ڤيلوتي للتجميل بمدينة الرياض، والمستفيدات من مبادرة الصندوق لتأهيل وتدريب الباحثات عن عمل في نشاط التزيين النسائي وتوظيفهن في المنشآت العاملة في النشاط.

وكان في استقبال مدير عام الصندوق خلال زيارته للمقر العام للأكاديمية الرئيس التنفيذي للأكاديمية خلود بنت بخيت الحماد، حيث أشادت خلال اللقاء بدعم الصندوق المقدم للمتدربات الملتحقات ببرامج الاكاديمية في قطاع التزيين النسائي، والتي تهدف لتمكين وتأهيل المستفيدات والحاقهن بسوق العمل.

وأطّلعَ مدير عام “هدف” خلال الزيارة على نتائج البرنامج التدريبي ودوره في تأهيل وتمكين المستفيدات، حيث يستهدف البرنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن العمل في 5 مهن هي: اخصائية مبيعات (عام)، مشرفة معرض، اخصائية مبيعات (مكياج)، اخصائية مبيعات العناية بالبشرة، والتجميل والشعر.

يُشار إلى أن “هدف” قد أبرم اتفاقية مع أكاديمية ڤيلوتي للتجميل، تهدف إلى تأهيل 1200 من القوى العاملة الوطنية النسائية وتدريبهن نظرياً وعملياً، وتوظيف من يجتزن البرنامج التدريبي في الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط التزيين النسائي.