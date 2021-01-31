أمير القصيم يكرّم عدداً من منسوبي إدارة المرور بالمنطقة

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http://almnatiq.net/?p=945270
المناطق - بريدة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , مدير مرور المنطقة العميد صالح العواجي ، والعقيد عمر العبداللطيف ، والنقيب عبدالكريم العتيبي ، والعريف غانم الحربي أحد منسوبي المرور بالمنطقة , نظير ما قاموا  به من عمل في القبض على شخص منتحل شخصية رجل أمن.


جاء ذلك خلال استقبال سموه , بمكتبه بالإمارة اليوم ، وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي.


وفي بداية اللقاء أشاد سموه بالحس الأمني العالي من قبل منسوبي إدارة مرور منطقة القصيم ، منوهاً بما يقوم به رجال الأمن من جهود مبذولة ودائمة لتحقيق ما تصبوا له القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ من الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين , مبدياً سعادته وإعجابه بدور رجال الأمن في كافة القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة وتفانيهم في أداء عملهم.


فيما أعرب مدير إدارة مرور المنطقة عن بالغ شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن مشعل على لقاءه بهم وتكريمه لهم ، ودعمه الغير محدود لكافة منسوبي القطاعات الأمنية بالمنطقة , مؤكدًا بذل المزيد من الجهود لخدمة الدين ثم الملك والوطن. 

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