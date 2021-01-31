احدث الأخبار

تكثيف الرقابة على الإجراءات الاحترازية في المواقع العامة بمنطقة عسير
منطقة عسير
 موظفة سعودية تُبدد هاجس وسيلة النقل بالتسجيل في “وصول”
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرّم عدداً من منسوبي إدارة المرور بالمنطقة
منطقة القصيم
 “هدف”: مدير عام “هدف” يرعى حفل تكريم خريجات “أكاديمية ڤيلوتي” المستفيدات من دعم الصندوق
منطقة الرياض
 أمين الشرقية : تفعيل قرار أمير الشرقية باستخدام تطبيق “توكلنا ” اعتبارا من اليوم الأحد
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة تطبيق التعليمات الصحية على مدار الساعة
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يوجه باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وتفعيل تطبيق “توكلنا” في المقرات الحكومية والخاصة
منطقة القصيم
 أمير منطقة الرياض يستقبل أمين عام مؤسسة ” إخاء ” لرعاية الأيتام
منطقة الرياض
 «بلدية القريات » تنفذ 218 جولة رقابية وتصادر 1388 كغم خضار وفواكة ومواد غذائية منتهية الصلاحية
منطقة الجوف
 انطلاق فعاليات ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني بمدارس تعليم القصيم
منطقة القصيم
 فتيات صم الشرقية يشاركن في اليوم العالمي للطفل الخليجي
المنطقة الشرقية
 بلدية عين دار تعقم 60 موقع وتزور 40 محل خلال الأسبوعين الماضيين
المنطقة الشرقية
تكثيف الرقابة على الإجراءات الاحترازية في المواقع العامة بمنطقة عسير

تكثيف الرقابة على الإجراءات الاحترازية في المواقع العامة بمنطقة عسير

منطقة عسير
موظفة سعودية تُبدد هاجس وسيلة النقل بالتسجيل في “وصول”

موظفة سعودية تُبدد هاجس وسيلة النقل بالتسجيل في “وصول”

أبرز المواد
أمير القصيم يكرّم عدداً من منسوبي إدارة المرور بالمنطقة

أمير القصيم يكرّم عدداً من منسوبي إدارة المرور بالمنطقة

منطقة القصيم
“هدف”: مدير عام “هدف” يرعى حفل تكريم خريجات “أكاديمية ڤيلوتي” المستفيدات من دعم الصندوق

“هدف”: مدير عام “هدف” يرعى حفل تكريم خريجات “أكاديمية ڤيلوتي” المستفيدات من دعم الصندوق

منطقة الرياض

تكثيف الرقابة على الإجراءات الاحترازية في المواقع العامة بمنطقة عسير

تكثيف الرقابة على الإجراءات الاحترازية في المواقع العامة بمنطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=945278
المناطق - أبها

كثفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها الجولات الرقابية على المواقع العامة ومواقع التجمعات مثل الاستراحات وقصور الأفراح والأسواق والمجمعات والمراكز التجارية في معظم محافظات المنطقة ، للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا ( كوفيد ـ 19 ).
وأبان أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن فرق الرقابة البلدية نفذت خلال اليومين الماضيين جولات رقابية ميدانية خُصصت لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار ( كوفيد ــــ 19 ) مع توعية الجميع بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق البروتوكولات المتبعة في هذا الشأن ، مبيناً أنه تم منح ممثلي الجهات الرقابية إدراج المخالفات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية عبر تطبيق “ميدان”، مشيرا إلى أن إجمالي المخالفات التي رُصدت من قبل مراقبي الأمانة وبلدياتها بلغت ٥٣ مخالفةً خلال ١٦٦٧ جولةً صباحية ومسائية خلال 48 ساعة، مؤكدًا أن الأمانة ومن منطلق مسؤولياتها تعمل على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الأنشطة التجارية مع متابعة المرافق الترفيهية والسياحية في المنطقة.

روابط ذات صلة

٣٩٠٠ مراجع لمركز السكر والغدد الصماء لـعـام ٢٠٢٠

٣٩٠٠ مراجع لمركز السكر والغدد الصماء لـعـام ٢٠٢٠
أمير عسير يدشن مصنعاً لإنتاج أجهزة وأشرطة سكر الدم

أمير عسير يدشن مصنعاً لإنتاج أجهزة وأشرطة سكر الدم
تعليم عسير يقدم 112 جهازاً و 400 شريحة بيانات لأبناء الشهداء

تعليم عسير يقدم 112 جهازاً و 400 شريحة بيانات لأبناء الشهداء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*