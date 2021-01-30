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أمير الحدود الشمالية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”

أمير الحدود الشمالية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”

منطقة الحدود الشمالية
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أمير الحدود الشمالية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”

أمير الحدود الشمالية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=945283
المناطق - واس

شدد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, على جميع الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا, ورصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية, وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.
وأكد سموه على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها استخدام تطبيق “توكلنا” ولبس الكمامة والتباعد وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص.
وأهاب بالمواطنين والمواطنات والمقيمين والمؤسسات والشركات العاملة بمنطقة الحدود الشمالية إلى الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن الجهات المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع.
ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بما خصصته القيادة الرشيدة من ميزانيات ضخمة وما اتخذته من إجراءات حازمة للحد من انتشار الفيروس، وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك، مشيراً إلى ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة للحد من انتشار الفيروس، وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية.

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