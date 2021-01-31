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وزارة الثقافة تعلن الأفكار الفائزة بجوائز ماراثون “الأفكار الثقافية”

وزارة الثقافة تعلن الأفكار الفائزة بجوائز ماراثون “الأفكار الثقافية”

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”

أمير الحدود الشمالية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”

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وزارة الثقافة تعلن الأفكار الفائزة بجوائز ماراثون “الأفكار الثقافية”

وزارة الثقافة تعلن الأفكار الفائزة بجوائز ماراثون “الأفكار الثقافية”
http://almnatiq.net/?p=945286
المناطق - واس

أعلنت وزارة الثقافة اليوم أسماء الأفكار الثلاثة الفائزة في ماراثون “الأفكار الثقافية” – الآيدياثون -، حيث حققت المركز الأول فكرة “مهرجان هوية الأرض” وجائزتها 150 ألف ريال، والمركز الثاني فكرة “فعالية فخر” وجائزتها 100 ألف ريال، وحلت فكرة “مهرجان حِس السعودية” في المركز الثالث بـجائزة تبلغ 50 ألف ريال.
وكانت وزارة الثقافة قد نظمت ماراثون “الأفكار الثقافية” افتراضياً على مدى شهر كامل من 29 ديسمبر 2020 إلى 26 يناير 2021 ، بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وشارك فيه مبدعون وروّاد أعمال وشركات متخصصة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية، وقدموا أفكاراً مبتكرة لفعاليات تخدم 11 قطاعاً ثقافياً هي: المتاحف، الأفلام، التراث، الأزياء، المكتبات، الأدب والنشر، فنون الطهي، الفنون البصرية، فنون العمارة والتصميم، المسرح والفنون الأدائية، والموسيقى.
وحظي المارثون الأول من نوعه في المملكة بإقبال واسع من المهتمين حيث وصل عدد المشاركين إلى 1129 مشاركاً، بينهم 842 مشاركاً في مجال الأفكار الإبداعية، و286 من أصحاب الخبرة، ومرت أفكارهم بمراحل تطويرية، تخللها العديد من ورش العمل التي حفّزت مهارات البحث والاستكشاف، تلاها تحديد الأولويات والتصميم الأولي للفكرة، وضبط الأفكار بالخطط المالية والتسويقية، واختتمت باكتساب المهارات المعرفية، والتعرف على الطرق المثلى لعرض الفكرة.
وشهد ماراثون الأفكار الثقافية الذي أقيم بشراكةٍ مالية مع البنك الأهلي التجاري، مشاركة أكثر من 15 مرشداً متخصصاً قدموا الدعم للمشاركين خلال مرحلة تطوير الأفكار، بأكثر من 167 جلسة إرشادية، وأجابوا عن أكثر من 90 سؤالاً. ليختتم المارثون رحلته مع 68 مشاركاً ضمن 20 فريقاً.
وتهدف وزارة الثقافة من تنظيم ماراثون الأفكار الثقافية إلى إتاحة الفرصة أمام المختصين في الفعاليات والمهرجانات الثقافية، للمشاركة بأفكارهم ودعمها ومساعدتهم على تطويرها، بالإضافة إلى إيجاد مجال حيوي لتوليد الأفكار الإبداعية.

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