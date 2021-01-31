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مشاركة أكثر230 متطوع ومتطوعة في مبادرة أمانة الشرقية “شيل كيستك ونظف ديرتك” بالجبيل

مشاركة أكثر230 متطوع ومتطوعة في مبادرة أمانة الشرقية “شيل كيستك ونظف ديرتك” بالجبيل

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مشاركة أكثر230 متطوع ومتطوعة في مبادرة أمانة الشرقية “شيل كيستك ونظف ديرتك” بالجبيل

مشاركة أكثر230 متطوع ومتطوعة في مبادرة أمانة الشرقية “شيل كيستك ونظف ديرتك” بالجبيل
http://almnatiq.net/?p=945301


شارك أكثر230 متطوع ومتطوعة بالجبيل، أمس السبت 17/06/1442هـ، في مبادرة أمانة المنطقة الشرقية التطوعية التي تعنى بالنظافة العامة تحت عنوان “#شيل كيستك ونظف ديرتك ” وتهدف لتعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة ورفع ثقافة التطوع وتعزيز مفهوم التكافل بين الأفراد وتعزيز روح المواطنة من خلال المسؤولية الاجتماعية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش بأنه شارك أكثر230 متطوع ومتطوعة بالجبيل، ضمن مبادرة التطوع التي تنفذها أمانة الشرقية في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية تحت شعار ” شيل كيستك ونظف ديرتك ” والتي تهدف لتعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة ورفع ثقافة التطوع وتعزيز مفهوم التكافل بين الأفراد وتعزيز روح المواطنة من خلال المسؤولية الاجتماعية.

وأكد الدويش بأن المبادرة تأتي لتعزيز وتدعيم الخطوات الاستراتيجية للمشاركة بالفاعلة بين البلدية والمجتمع، وذلك من خلال حرص الأمانة بواجباتها المجتمعية في شتى المجالات عبر تنظيم ودعم مختلف الأنشطة والمبادرات ومشاركة .

وقال أن البلدية شاركت في هذه المبادرة بمتطوعين ومتطوعات من أبناء بنات الوطن ساهموا في تنظيف السيف الشرقي وبعض الحدائق العامة إضافة إلى إزالة التشوهات البصرية في بعض شوارعها وأحيائها.

وقدم رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش شكره لجميع الفرق التطوعية الذين يشاركون في المبادرة ورفع ثقافة التطوع.

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