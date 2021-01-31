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أمير حائل يوجه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”

أمير حائل يوجه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”

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أمير حائل يوجه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”

أمير حائل يوجه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=945317
المناطق - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل كافة القطاعات الخدمية والأمنية بالمنطقة بمتابعة ورصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق التعليمات والإرشادات التي تصدر من الجهات المعنية المتعلقة في الزواجات والعزاء والمساجد أثناء أداء الصلوات وفي المقابر وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص.
وشدّد سموه على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، مؤكداً ضرورة تكثيف الحملات الميدانية التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، مهيباً الجميع بضرورة الالتزام باستخدام تطبيق “توكلنا” وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.
ونوه سمو أمير منطقة حائل بما توليه القيادة الرشيدة من جهود متواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي (كوفيد – 19) والعمل على الحد من انتشاره بما يضمن سلامة وحماية المواطنين والمقيمين في المملكة.

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