الأمير عبدالرحمن بن عبدالله يطلق حملة «الخوارج شرار الخلق» بمحافظة المجمعة

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أطلق صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة ، بديوان المحافظة حملة «الخوارج شرار الخلق»، التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.جاء ذلك خلال استقبال سموه لرئيس هيئة محافظة المجمعة الشيخ شايع البغيليل، حيث استمع سموه إلى شرح عن الحملة، بعد ذلك تم إطلاق الحملة، وقد شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن الحملة، وأثنى سموه على الجهود التي تبذلها الرئاسة للتحذير من خطر الخوارج وتعزيز وعي المواطنين والمقيمين، مؤكداً أهمية الحملة مقدمًا شكره لرئيس هيئة محافظة المجمعة وزملائه على ما يقومون به من أعمال جليلة.من جانبه أوضح مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ خالد العسيري أن الحملة تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم، وتسعى لتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة بخطرهم، وإلى التعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، وذلك انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها، تحقيقاً لرسالتها في تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال التحذير من الجماعات والأحزاب التي هي على معتقد وفكر الخوارج.يشار إلى أن الحملة تضمنت مشاركات توعوية عبر الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.