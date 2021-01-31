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محافظ الخفجي يتفقد مشاريع الطرق بالمحافظة

محافظ الخفجي يتفقد مشاريع الطرق بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=945323
الخفجي - نواف السبيعي

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقه الشرقيه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله  بمتابعة المشاريع التنمويه بالمحافظه قام سعادة محافظ الخفجي رئيس المجلس المحلي الأستاذ / محمد بن سلطان الهزاع بجولة على مشاريع الطرق بالمحافظة صباح يوم الأحد الموافق 1442/6/18 ويرافقه المشرف على مكتب النقل بمحافظة الخفجي المهندس حاتم الرويلي ومدير امن الطريق بمحافظة الخفجي النقيب عيسى السلامي ورئيس مركز السفانية الاستاذ عبدالله العجمي و مدير متابعة المشاريع و الخدمات بالمحافظة الاستاذ سعيد المري شملت الجولة المشاريع الجديدة لطرق وصيانة طريق ابو حدرية و بدأت الجولة على ١-امتداد طريق الدمام أبو حدريه وتم الوقوف على دوار الواقع على طريق الملك سلمان وتم تحسين الدوار وتكثيف وسائل السلامة واعادة الدهانات الارضية ودهان البردورات للسلامة مستخدمى الطريق والاستعداد لفتح طريق الملك سلمان ليكون مدخل حيوى ورئيسى لمحافظة الخفجى  ٢- كذلك تم المرور طريق السفانية/ حفر الباطن  والتي تعمل عليه شركة على محمد العجينة للمقاولات وشركة شبة الجزيرة من ازاله واعادة انشاء الطريق وسيتم الانتهاء وفتح الطريق لحركة السير خلال ٣ اشهر بطول ٢١.٥٠٠ كم٣- واطلع الهزاع على أعمال مشروع المجموعة التاسعة  باتجاه الدمام على امتداد 22 كم حيث تم انجاز الربع الأول وفتحه لحركة السير منه ويعمل بالربع الثاني تحت أشراف مكتب استشارى متخصص ٤- وتم الوقوف على مشروع رأس مشعاب أصلاح و توسعة طريق أبو حدريه الخفجي إلى ثلاث مسارات من تقاطع رأس مشعاب باتجاه الخفجي بطول 17،5 كم  حيث تم ترسية المشروع على مقاول شركة على محمد العجينة للمقاولات وجارى العمل بالمشروع تحت أشراف مكتب استشارى متخصص وسوف يتم انجازه في مدة أقصاها سنة

ورفع “الهزاع” شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولسمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لدعمهم المشاريع التنموية واستدامتها.

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