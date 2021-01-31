الأمير فيصل بن مشعل يطلق مبادرة إمارة القصيم لتطوير إرسال نظام البرقيات والتعاميم التقني الجديد بالشراكة مع stc

المناطق - بريدة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، مبادرة إمارة المنطقة لتطوير إرسال نظام البرقيات والتعاميم التقني الجديد , بالشراكة مع شركة الاتصالات السعودية stc، والذي يعتمد على رقمنة البرقيات والتعاميم بواسطة تطبيق mystc وذلك تقليلاً من الهدر البيئي للورق، وتحقيقاً للاستدامة.



واطلع سمو أمير منطقة القصيم على عرض عن مبادرة تفعيل وتطوير التقنية في إمارة المنطقة، مستمعاً من قبل الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر الناصر عن هذا المشروع التقني القائم على تسهيل وتسريع إرسال البرقيات والتعاميم بين إمارة القصيم والجهات الحكومية، وذلك تحقيقاً للأهداف التي رسمتها رؤية المملكة 2030 لخدمة التحول الرقمي وتمكين مختلف القطاعات رقمياً.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أن التقنية وتعزيزها ساهم وبشكل كبير إلى احداث نقلة نوعية في هذه البلاد بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , وساعدت على مواصلة تطوير القطاعات يوماً بعد يوم, مثمناً ما تقدمه شركة stc وهيئة الذكاء الاصطناعي من جهود تجاه تعزيز التقنية, مشيراً على أن الفخر كل الفخر بما يشاهده من كوادر من أبناء الوطن يساهمون وبكل اقتدار إلى تطوير كل جانب تقني.

وأشار سموه على أهمية مواصلة تحسين الشبكة في بعض القرى والهجر في المنطقة، مؤكداً على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم في جميع محافظات مدن ومراكز وقرى المنطقة.

عقب ذلك شهد سمو أمير منطقة القصيم ، توقيع شركة stc لأربع اتفاقيات الأولى مع أمانة منطقة القصيم ، وذلك بهدف الانسجام مع دورها في تمكين التحول الرقمي بالمملكة ، والثانية مع إمارة منطقة القصيم ، للمساهمة في مشروع “القصيم منطقة ذكية وصديقة للبيئة” ، وتهدف إلى مساهمة الشركة في زيادة التطبيقات والحلول الذكية لنشر أوسع الخدمات عبر الانترنت والمنصات الرقمية بالمنطقة ، وجاءت الثالثة لتطوير مضمار الملك عبدالله بمدينة بريدة وتحويله إلى مضمار ذكي يوفر الحلول الذكية والخدمات التقنية ، ويحسن تجربة الزوار عند ممارسة رياضة المشي ، وجاءت الاتفاقية الرابعة للمشاركة في برنامج تعزيز الأمن الفكري بالمنطقة والمشاركة المجتمعية لما فيه تحقيقاً للمصلحة العامة.

بعد ذلك سلم سمو أمير منطقة القصيم مفتاح السكن لأحد أبناء المنطقة المستفيدين من برنامج جود الإسكان المقدم من شركة stc.

حضر حفل إطلاق المبادرة وكلاء الإمارة وعدد من مدراء ومسؤولي القطاعات الحكومية بالمنطقة ومنسوبي شركة stc.