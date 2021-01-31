وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عدداً من مسؤولي مفوضية الاتحاد الأوروبي

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التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير – عبر الاتصال المرئي – عدداً من مسؤولي مفوضية الاتحاد الأوروبي برئاسة الأمين العام للشؤون السياسية بالدائرة الأوروبية بجهاز العمل الخارجي في الاتحاد انريكي مورا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.