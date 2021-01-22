عائلة الخبراني تحتفل بـ (موسى) عريساً

المناطق - مكة

في ليلة من ليالي الأُنس والمحبة والبهجة والنقاء ومن أجمل لحظات العُمر احتفل فيها الشاب موسى شري الخبراني بزواجه على كريمة السيد أحمد مهدي الخبراني، وأقيم حفل الزواج يوم الجمعة ليلة السبت 16 – 06 – 1442 هـ وذلك بأحد القاعات بشرائع مكة المكرمة وسط حضور لفيفاً من الأهل والأقارب والأصدقاء في مشاعر صادقة يملئها الفرح والسرور ومشهد امتزجت فيه عبارات الود والتراحيب.

صحيفة ( المناطق ) تزف أسمى آيات التهاني والتبريكات للعروسين متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.