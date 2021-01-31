وزير العدل يلتقي بالمدير العام للسجون

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التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم, بالمدير العام للسجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش والوفد المرافق له.

وأشاد معاليه بالشراكة المميزة بين وزارة العدل والمديرية العامة للسجون، التي أسهمت في سرعة إنجاز قضايا السجناء وتعاملاتهم بالجودة والدقة المطلوبة، لاسيما خدمة المحاكمات عن بعد، التي جرى التوسع فيها لتشمل غالبية السجون والمحاكم, بما يحقق أعلى الضمانات والغايات المرجوة من هذه الخدمة.

من جهته قال اللواء الدويش: إن التكامل الرقمي بين وزارة العدل والمديرية العامة للسجون أثمر تحولًا رقميًا في الخدمات المشتركة أسهم في رفع جودة الخدمات وزيادة نسبة رضا المستفيدين.

وتناول اللقاء تعزيز مجالات العمل بين الجانبين، ووجه وزير العدل بتشكيل فريق عمل مشترك يتولى تعزيز التكامل بين المديرية العامة للسجون والوزارة بما يرفع من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.