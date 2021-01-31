احدث الأخبار

وزير العدل يلتقي بالمدير العام للسجون
أبرز المواد
 متحدث الصحة: أكثر من ثلاثة أرباع الحالات سببها المناسبات الاجتماعية ومهم أن نكون أكثر حذرًا والتزامًا
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل نظيره الأنغولي
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عدداً من مسؤولي مفوضية الاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 عائلة الخبراني تحتفل بـ (موسى) عريساً
مجتمع المناطق
 بلاغ مستهلك يقود “التجارة” للتشهير بمواطن ومقيم أُدينا بجريمة التستر في منتجات الدواجن
أبرز المواد
 انطلاق مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الأول (رماح النصر-1) بالقطاع الشرقي
أبرز المواد
 “التقاعد” تصدر نشرتها الإحصائية في نظرة على “المستفيدين” حتى نهاية الربع الرابع من 2020
أبرز المواد
 وزارة الطاقة و(سدايا) تطلقان مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة وتوقعان مذكرة تفاهم
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يطلق مبادرة إمارة القصيم لتطوير إرسال نظام البرقيات والتعاميم التقني الجديد بالشراكة مع stc
منطقة القصيم
 محافظ الخفجي يتفقد مشاريع الطرق بالمحافظة
المنطقة الشرقية
 الأمير عبدالرحمن بن عبدالله يطلق حملة «الخوارج شرار الخلق» بمحافظة المجمعة
منطقة الرياض
وزير العدل يلتقي بالمدير العام للسجون

وزير العدل يلتقي بالمدير العام للسجون

أبرز المواد
متحدث الصحة: أكثر من ثلاثة أرباع الحالات سببها المناسبات الاجتماعية ومهم أن نكون أكثر حذرًا والتزامًا

متحدث الصحة: أكثر من ثلاثة أرباع الحالات سببها المناسبات الاجتماعية ومهم أن نكون أكثر حذرًا والتزامًا

أبرز المواد
وزير الخارجية يستقبل نظيره الأنغولي

وزير الخارجية يستقبل نظيره الأنغولي

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عدداً من مسؤولي مفوضية الاتحاد الأوروبي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عدداً من مسؤولي مفوضية الاتحاد الأوروبي

أبرز المواد

وزير العدل يلتقي بالمدير العام للسجون

وزير العدل يلتقي بالمدير العام للسجون
http://almnatiq.net/?p=945372
المناطق - واس

التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم, بالمدير العام للسجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش والوفد المرافق له.
وأشاد معاليه بالشراكة المميزة بين وزارة العدل والمديرية العامة للسجون، التي أسهمت في سرعة إنجاز قضايا السجناء وتعاملاتهم بالجودة والدقة المطلوبة، لاسيما خدمة المحاكمات عن بعد، التي جرى التوسع فيها لتشمل غالبية السجون والمحاكم, بما يحقق أعلى الضمانات والغايات المرجوة من هذه الخدمة.
من جهته قال اللواء الدويش: إن التكامل الرقمي بين وزارة العدل والمديرية العامة للسجون أثمر تحولًا رقميًا في الخدمات المشتركة أسهم في رفع جودة الخدمات وزيادة نسبة رضا المستفيدين.
وتناول اللقاء تعزيز مجالات العمل بين الجانبين، ووجه وزير العدل بتشكيل فريق عمل مشترك يتولى تعزيز التكامل بين المديرية العامة للسجون والوزارة بما يرفع من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.

روابط ذات صلة

متحدث الصحة: أكثر من ثلاثة أرباع الحالات سببها المناسبات الاجتماعية ومهم أن نكون أكثر حذرًا والتزامًا

متحدث الصحة: أكثر من ثلاثة أرباع الحالات سببها المناسبات الاجتماعية ومهم أن نكون أكثر حذرًا والتزامًا
وزير الخارجية يستقبل نظيره الأنغولي

وزير الخارجية يستقبل نظيره الأنغولي
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عدداً من مسؤولي مفوضية الاتحاد الأوروبي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عدداً من مسؤولي مفوضية الاتحاد الأوروبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*