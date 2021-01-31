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الرائد يكتسح ضمك برباعية البركاوي

الرائد يكتسح ضمك برباعية البركاوي
http://almnatiq.net/?p=945375

حقق الرائد فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه ضمك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للحترفين، بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وتكفل برباعية الرائد المغربي كريم البركاوي الذي سجل سوبر هاتريك في الدقائق 32 و 58 و 62 و 94، فيما جاء هدفي ضمك عن طريق اللاعب الأرجنتيني زيلايا في الدقيقة الأولى، وسجل هدف ضمك الثاني أنتوليتش من ركلة جزاء في الدقيقة 78.
وبهذه النتيجة يرفع الرائد رصيده إلى 19 نقطة في المركز 11، وتوقف رصيد ضمك عند 12 نقطة في المركز قبل الأخير.

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