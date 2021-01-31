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وزارة الثقافة تحتفي بالخط العربي في قمة جبل “طويق”

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وزارة الثقافة تحتفي بالخط العربي في قمة جبل “طويق”

وزارة الثقافة تحتفي بالخط العربي في قمة جبل “طويق”
http://almnatiq.net/?p=945379
المناطق - واس

نفذت وزارة الثقافة عرضاً رقمياً مرئياً على جوانب قمة جبل طويق الشهير غربي مدينة الرياض، يحمل شعار مبادرة “عام الخط العربي”، وذلك لتعزيز الصورة الذهنية لمبادرة عام الخط العربي التي عملت وزارة الثقافة من خلالها على تحويل الخط العربي من وعاء ثقافي إلى أيقونة تمثل عنصرًا مهمًا في الهوية الثقافية للمملكة بكونها المصدر التاريخي الأصيل للثقافة العربية.
ونظمت الوزارة العرض بالتعاون مع شركة القدية للاستثمار على قمة جبل طويق بمناسبة تدشين العام الجديد لمبادرة “عام الخط العربي” 2021، وتضمن ذلك عرض ثلاثة شعارات أخرى بجانب شعار مبادرة عام الخط العربي، هي شعار رؤية المملكة 2030، وشعار وزارة الثقافة التي أطلقت هذه المبادرة، وشعار برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
تأتي إضاءة جبل طويق ضمن مساعي وزارة الثقافة لتعزيز مبادرة “عام الخط العربي” التي أطلقتها الوزارة للاحتفاء بفن الخط العربي وبدلالاته الثقافية، ونشر ثقافة استخدامه لكون المملكة حاضنة وراعية له، ورائدة في دعمه.

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