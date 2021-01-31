أمير عسير يكرم الفاهمي عضو مجلس المنطقة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز امير منطقة عسير ، عضو مجلس منطقة عسير و لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة محايل عمر بن حسن الفاهمي نظير جهوده في الإصلاح والسلم المجتمعي .

وسلم محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي خطاب الشكر للفاهمي متمنيا التوفيق والسداد للجميع.

حضر التكريم وكيل المحافظة يحي بن محمد العاصمي .