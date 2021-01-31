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أمير عسير يكرم الفاهمي عضو مجلس المنطقة

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أمير عسير يكرم الفاهمي عضو مجلس المنطقة

أمير عسير يكرم الفاهمي عضو مجلس المنطقة
http://almnatiq.net/?p=945382

كرم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز امير منطقة عسير ، عضو مجلس منطقة عسير و لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة محايل عمر بن حسن الفاهمي نظير جهوده في الإصلاح والسلم المجتمعي .
وسلم محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي خطاب الشكر للفاهمي متمنيا التوفيق والسداد للجميع.
حضر التكريم وكيل المحافظة يحي بن محمد العاصمي .

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