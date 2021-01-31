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أمانة تبوك تدعو المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية

أمانة تبوك تدعو المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية

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أمانة تبوك تدعو المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية

أمانة تبوك تدعو المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية
http://almnatiq.net/?p=945397
المناطق- تبوك:

دعت أمانة منطقة تبوك جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة وإلزام جميع العاملين بارتداء القفازات والكمامات الطبية وتعقيم وتطهير عربات التسوق والأرضيات والأسطح بالإضافة إلى توفير المعقمات الطبية والقفازات عند مداخل مراكز البيع وكذلك فحص درجات الحرارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وشددت الأمانة على جميع البلديات التابعة لها بالمنطقة بمضاعفة أداء وأعداد الفرق الميدانية وتكثيف الجولات الرقابية وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة في جميع الأماكن العامة وأسواق النفع العام.

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