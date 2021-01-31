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تعليم تبوك يُطلق فعاليات أسبوع الإرشاد التعليمي والمهني

تعليم تبوك يُطلق فعاليات أسبوع الإرشاد التعليمي والمهني

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تعليم تبوك يُطلق فعاليات أسبوع الإرشاد التعليمي والمهني

تعليم تبوك يُطلق فعاليات أسبوع الإرشاد التعليمي والمهني
http://almnatiq.net/?p=945401
المناطق- تبوك:

انطلقت اليوم فعاليات أسبوع الإرشاد التعليمي والمهني بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك .
وأوضح مدير إدارة الإرشاد الطلابي “بنين” الدكتور يحيى العطوي أن تفعيل مناشط أسبوع الإرشاد التعليمي والمهني سيأتي من خلال استثمار القنوات التعليمية المتاحة – عن بُعد – بهدف مساعدة الطالب على فهم ذاته والتعرف بميوله واستعداداته وقدراته وتحقيق الاختبار الملائم لمهنة المستقبل .
وبين أن من أهداف الفعالية مساعدة الطلاب على تحقيق أعلى درجات التوافق النفسي والتربوي مع بيئاتهم ومجالاتهم التعليمية والعملية التي سيلتحقون بها مستقبلاً بما يلبي حاجة سوق العمل .

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