تعليم تبوك يُطلق فعاليات أسبوع الإرشاد التعليمي والمهني

المناطق- تبوك:

انطلقت اليوم فعاليات أسبوع الإرشاد التعليمي والمهني بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك .

وأوضح مدير إدارة الإرشاد الطلابي “بنين” الدكتور يحيى العطوي أن تفعيل مناشط أسبوع الإرشاد التعليمي والمهني سيأتي من خلال استثمار القنوات التعليمية المتاحة – عن بُعد – بهدف مساعدة الطالب على فهم ذاته والتعرف بميوله واستعداداته وقدراته وتحقيق الاختبار الملائم لمهنة المستقبل .

وبين أن من أهداف الفعالية مساعدة الطلاب على تحقيق أعلى درجات التوافق النفسي والتربوي مع بيئاتهم ومجالاتهم التعليمية والعملية التي سيلتحقون بها مستقبلاً بما يلبي حاجة سوق العمل .