انطلقت اليوم فعاليات أسبوع الإرشاد التعليمي والمهني بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك .
وأوضح مدير إدارة الإرشاد الطلابي “بنين” الدكتور يحيى العطوي أن تفعيل مناشط أسبوع الإرشاد التعليمي والمهني سيأتي من خلال استثمار القنوات التعليمية المتاحة – عن بُعد – بهدف مساعدة الطالب على فهم ذاته والتعرف بميوله واستعداداته وقدراته وتحقيق الاختبار الملائم لمهنة المستقبل .
وبين أن من أهداف الفعالية مساعدة الطلاب على تحقيق أعلى درجات التوافق النفسي والتربوي مع بيئاتهم ومجالاتهم التعليمية والعملية التي سيلتحقون بها مستقبلاً بما يلبي حاجة سوق العمل .
تعليم تبوك يُطلق فعاليات أسبوع الإرشاد التعليمي والمهني
انطلقت اليوم فعاليات أسبوع الإرشاد التعليمي والمهني بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك .
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